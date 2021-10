El disfraz de El Juego del Calamar arrasa este año

No todas las tiendas de disfraces pueden vender el disfraz de El Juego del Calamar por una cuestión de derechos que deben negociar con Netflix para explotar la imagen de la serie. Dado el parecido del uniforme que se ha hecho popular por la serie coreana con el de los atracadores de La Casa de Papel, quien más quien menos tienen solucionado el disfraz.

El responsable de la empresa aragonesa Funidelia, que vende disfraces en todo el mundo a través de Internet, Carlos Larraz, explica que a pesar de las modas que irrumpen cada año al calor de los estrenos de cine y televisión, hay disfraces que son una apuesta fija todos los años.

Desde hace varios años, los disfraces que no fallan entre los más vendidos son el de Harly Queen para las chicas y el Joker para chicos. Larraz señala que, salvo el caso de El Juego del Calamar, para este Halloween no hay más referentes de éxito porque hasta hace poco tiempo apenas ha habido grande estrenos de cine, y no hay demasiados personajes que inspiren nuevos disfraces.