La DGA estudia dar 200 euros a cada familia que lo necesite para afrontar la inflación

El Gobierno autonómico está estudiando la creación de una ayuda de 200 euros, como mínimo, para las familias aragonesas que estén atravesando dificultades por la inflación. El presidente, Javier Lambán, ha anunciado esa medida ante el pleno de las Cortes, donde también ha invitado al resto de grupos parlamentarios a una ronda de contactos.

Su objetivo es alcanzar acuerdos en políticas sociales y de apoyo empresarial, pero también en materia fiscal, de cara a los presupuestos de 2023. De momento, Lambán ha explicado su intención de que esa ayuda de 200 euros se materialice lo antes posible.

"La consejera de Derechos Sociales está estudiando cuáles son los pasos necesarios desde el punto de vista técnico y el presupuestario para que, en cuanto estemos en disposición de hacerlo, cada familia aragonesa que lo necesite para asumir parte de los gastos que le ocasiona la inflación, en términos de recorte de sus ingresos, reciba una ayuda de, como mínimo, 200 euros", ha explicado.

Lambán: "Si no me llega la propuesta de pacto de Azcón, tengo síndrome de abstinencia"

Durante el pleno, Partido Popular, Ciudadanos y Vox han insistido en la necesidad de una rebaja fiscal para paliar los efectos de la inflación. La formación naranja, además, plantea bonificar las cuotas de los autónomos y ayudas especiales para cubrir el aumento del precio de los fertilizantes en el medio rural, y tiende la mano a Lambán para los grandes pactos que son necesarios.

En cambio, la portavoz popular, Mar Vaquero, ha lamentado que el presidente rechace sistemáticamente sus propuestas de grandes acuerdos. "Es verdad que a usted le quedan cinco meses como presidente y es difícil que cumpla lo que no ha hecho en ocho años, pero nosotros seguimos ofreciéndole pactos, por lo menos para que usted haga algo, señor Lambán", ha afirmado Vaquero.

Lambán le ha recordado que fue el PP quien abandonó la Estrategia Aragonesa de Recuperación, y ha ironizado respecto a las verdaderas intenciones de los populares. "Cuando proponen pactos, ustedes juegan de farol, porque no tienen cartas buenas. Ideas buenas serían ideas, argumentos, propuestas, pero como no las tienen, proponen pactos. Me he acostumbrado ya tanto a que el señor Azcón me ofrezca un pacto cada seis horas, que si no me llega, tengo síndrome de abstinencia. Ya lleva tres días sin proponerme ninguno y estoy, sinceramente, melancólico", ha dicho el presidente.