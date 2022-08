Denuncian un trato racista en una pizzería de Huesca al identificar una "mesa gitana"

Dos chicas jóvenes de 25 y 26 años de edad, primas entre sí, presentaron el domingo una hoja de reclamaciones en la la pizzería Domino's de Huesca después de observar que en el ticket que les habían dado después de abonar la comida les habían identificado como "mesa pareja de chicas gitanas", lo que consideraron que suponía un trato racista hacia ellas.

"las etiquetaron como gitanas"

Enfadadas, regresaron a la pizzería y pidieron hablar con la encargada, que al saber lo ocurrido les pidió disculpas. Aun así, las chicas solicitaron el libro de reclamaciones y presentaron la queja formalmente. "Estabas indignadas y con razón porque normalmente identifican las mesas por números pero a ellas las etiquetaron como gitanas", critica el padre de una de las chicas, Manolín Giménez.

Manolín Giménez, ha denunciado públicamente el caso en las redes sociales "para que la gente tome conciencia y no vuelva a ocurrir algo así nunca más", señala. La publicación ha recibido una ola de comentarios de apoyo.

Esperan que esta denuncia pública sirva para que no vuelvan a ocurrir este tipo de comportamientos discriminatorios "porque no es una cosa de buen gusto en absoluto que te traten así de mal", afirma el padre, quien asegura que ni su hija ni su familia habían recibido hasta ahora un trato de estas características en Huesca. "Siempre que vayas a los sitios y te comportes, no tienen por qué hacerte estas cosas", subraya.

Un comportamiento racista y discriminatorio

Desde la Fundación Secretariado Gitano han mostrado su apoyo a las familias de las dos chicas y confían en que "este tipo de cosas no vuelvan a ocurrir". El coordinador provincial, Eduardo Julián Pascual, ha dejado claro que este hecho es un claro comportamiento racista y discriminatorio porque "no es aceptable segregar o identificar a nadie por pertenecer a una etnia o a un colectivo o por tener unas características físicas determinadas", ha recalcado.

Con todo, también ha asegurado que es la primera vez que tienen conocimiento de un caso así en Huesca. La entidad se encarga de sensibilizar sobre este tipo de situaciones y asesorar a las víctimas en caso de que quieran interponer una denuncia.