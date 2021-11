La oposición critica un discurso de Lambán "alejado de la realidad"

LEER MÁS Lambán plantea 15 ideas para renovar la Estrategia de Recuperación

La portavoz del Partido Popular, Mar Vaquero, cree que el discurso de Lambán ha sido cínico y totalmente alejado de la realidad social porque no ha hecho referencia a los 80.000 aragoneses de las colas del hambre. Vaquero también ha dicho que de los 200 millones de euros anunciados de apoyo a los sectores afectados por la covid solo se han concedido 47 de momento. Además, ve difícil sumarse a la actualización de la estrategia de recuperación porque la primera no se ha cumplido.

Ciudadanos ha echado en falta que Lambán se refiriese a temas como la transición económica en Teruel tras el cierre de la Central Térmica o del Pacto del Agua. El líder de la formación naranja, Daniel Pérez, cree que el discurso de Lambán no refleja la realidad de Aragón. Además, el repaso a los grandes proyectos empresariales que se van a poner en marcha no oculta el drama de los muchos negocios que han tenido que cerrar sus puertas.

El portavoz del grupo de VOX en las Cortes, Santiago Morón, califica de “continuista” y “autocomplaciente” el discurso de Lambán, además de adelantarse al fin de una crisis sanitaria que todavía no está superada.

OTROS PARTIDOS

El diputado de Izquierda Unida, Álvaro Sanz, lamenta que el presidente no haya profundizado en cómo abordar cuestiones relevantes como el envejecimiento de la población o la economía social. No ha hecho referencia a los despidos de empresas como IDL o Alumalsa, no ha puesto en valor la necesidad de reindustrializar el territorio ni ha explicado cómo quiere afrontar el fortalecimiento de los servicios públicos.

En cuanto a los grupos que sustentan el Gobierno, y en contraposición al resto, el diputado del Partido Aragonés, Jesús Guerrero, ha señalado que el discurso de Lambán es una fotografía real de la situación de la Comunidad y tras la recuperación, gracias a la estabilidad, toca impulsar los sectores productivos.

El portavoz de CHA, Joaquín Palacín, reconoce que no comparten algunos de los proyectos que impulsa el Gobierno del que forman parte, como la unión de estaciones. Además, cree que Lambán debería haber lanzado un mensaje más reivindicativo frente al Estado, sobre la necesidad de reclamar una financiación justa y saldar la deuda histórica con Aragón.

El portavoz de Podemos, Nacho Escartín, ha adelantado algunas de las propuestas que exigen impulsar con urgencia desde el Gobierno: un nuevo Plan de Salud Mental, eliminar los aforamientos o llevar al Parlamento la Ley de Cambio Climático.

Sólido, coherente, realista y conciliador. Con esos adjetivos ha descrito la intervención de Lambán el portavoz del grupo del PSOE, Vicente Guillén.