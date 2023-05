Huesca celebra este sábado, 13 de mayo, una nueva edición del ciclo Danza y Ciudad en la plaza Luis López Allué, que contará con cuatro actuaciones. La primera la presentará Espacio Danza con "Our Moment" a las 19:30 horas.

A las 19:45 horas, Laura Val presenta “¿Es Por Aquí?”; la siguiente actuación será "The Beauty of It", de Ángel Durán, a las 10:00 horas, y cerrará la jornada a las 20:30 horas la compañía David Vento Theatre con “Indala”.