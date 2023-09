Cruce de declaraciones entre PSOE y PP por un acuerdo sobre la Policía Local

El PSOE ha acusado al equipo de gobierno del Ayuntamiento de Huesca de firmar un acuerdo ilegal relativo a las condiciones laborales de la Policía Local y ha exigido responsabilidades, mientras que el PP ha respondido que la organización del cuerpo todavía se encuentra en proceso en la Mesa de Negociación.

Los concejales socialistas José María Romance y Belén Hernández han mostrado su preocupación por el ocultismo y el engaño de los populares a la hora de firmar este acuerdo, algo que hicieron el 21 de julio, pero no informaron a los grupos de la oposición en una Mesa de Negociación hasta el 4 de agosto.

Los socialistas han acusado al PP de no informar al resto de sindicatos, ya que CSIF y la Confederación de Seguridad Local (CSL) sí suscribieron el acuerdo previamente. Romance y Hernández han apuntado que el equipo de gobierno no ha seguido los cauces legales para cerrar el acuerdo y que las personas que firmaron no tenían competencia para ello: los concejales José Miguel Veintemilla y Gemma Allué y la jefa de gabinete, Antonia Alcalá.

De hecho, el grupo municipal del PSOE ha señalado que la alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna, firmó ayer, martes, un decreto que anulaba el acuerdo. Romance y Hernández consideraban que este hecho da la razón a los socialistas y han exigido responsabilidades.

Por su parte, desde el PP han afirmado que el acuerdo está pendiente de cerrarse en una Mesa de Negociación con los grupos municipales, sindicatos y la Policía Local el próximo 27 de septiembre.

Los populares han indicado que el acuerdo busca dar solución a un grave problema heredado por el anterior gobierno socialista en cuanto a la organización del cuerpo. La portavoz del grupo municipal del PP, Gemma Allué, ha asegurado que, gracias a ese acuerdo, se pudo garantizar que la jornada de las elecciones generales del 23 de julio y las fiestas de San Lorenzo pudieran desarrollarse con garantías.

CSL y CSIF, además, emitieron un comunicado en el que destacaban “el cambio para bien” con el nuevo equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Huesca. CSIF y CSL indican que, desde que el anterior alcalde, Luis Felipe, nombró a Beatriz Rivas como Jefe del cuerpo, la Policía Local de Huesca ha sufrido, señalan “un auténtico declive, habiendo perdido capacidades profesionales y padeciendo un clima laboral insostenible".