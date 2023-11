Las Cortes de Aragón investigarán el desarrollo de las renovables

Esta Comisión de Investigación servirá también para conocer si hubo algún tipo de irregularidad en las autorizaciones para ubicar aerogeneradores o paneles solares en distintos puntos de la Comunidad Autónoma durante el Gobierno del Partido Socialista. El portavoz del PP, Fernando Ledesma, y el diputado de VOX, Juan Francisco Vidal, señalan que con esta comisión quieren conocer si hubo empresas beneficiadas en el desarrollo de las energías renovables y si hubo presiones a los funcionarios que se encargaban de autorizar los informes de impacto ambiental.

El PSOE se ha abstenido en la solicitud de esta comisión. Su diputada, Leticia Soria, cree que si PP y VOX entienden que hubo irregularidades que lo denuncien ante la Fiscalía. De lo contrario, sólo buscan dañar al anterior ejecutivo aragonés. Para el portavoz de Aragón-Teruel Existe, el despliegue que se ha realizado de las renovables ha provocado "la mayor agresión ambiental de la historia y la pérdida de potenciales recursos en las comarcas" por "el nulo respeto a las zonas de gran valor ambiental".

En representación de CHA, Joaquín Palacín ha dejado claro que su partido no se opondrá "a nada que suponga más transparencia política", indicando que "si se tiene sospechas de irregularidades hay que ir a los juzgados, no hacer comisiones en las Cortes". El diputado del PAR, Alberto Izquierdo, ha defendido la implantación de las renovables y se ha preguntado "qué otra fórmula hay" para conseguir los objetivos de la descarbonización, tras lo que ha animado a investigar en relación a "las dudas" sobre los expedientes "y quedarnos tranquilos"

El diputado de IU, Álvaro Sanz, ha considerado que "estaría muy bien analizar lo sucedido, pero eso no es óbice para planificar con urgencia", y ha rechazado "la política del ruido", en la confianza de que esta comisión de investigación "no se convierta en una herramienta política que sirva --a sus promotores-- para no hacer sus deberes, ordenar y planificar". Desde Podemos, Andoni Corrales ha señalado que su partido ya ha criticado "que han hipotecado el territorio por no hacer las cosas bien desde el principio", en alusión al "abuso" por parte de las grandes empresas.