PP y Vox promueven una comisión de investigación sobre las renovables

Partido Popular y Vox han solicitado este martes la creación de una comisión de investigación en las Cortes sobre la implantación de energías renovables en Aragón y la actuación del Inaga, como responsable de las evaluaciones ambientales de esos proyectos. Su objetivo es escuchar las aportaciones de expertos en esta materia y, en un plazo orientativo de seis meses, tener unas conclusiones que podrían enviar al Ministerio Fiscal si fuera oportuno.

El diputado del PP, Fernando Ledesma, y el portavoz de Vox, Santiago Morón, recuerdan que ha habido sospechas de posibles irregularidades, pero insisten en que no pretenden criminalizar las prácticas del Gobierno anterior. Su intención es sentar las bases para una ordenación más clara de este sector estratégico, que permita seguir atrayendo riqueza y empleo.

"Casi es más una comisión de estudio que de investigación, pero como se trata de hechos del pasado, hay que investigarlos, para no repetir los mismos errores", ha afirmado Ledesma. Desde Vox, Morón señala que "no es una persecución ni una caza de brujas, no se trata de buscar culpables, aunque si los hay, se les señalará".

Los socialistas les retan a acudir directamente a la Fiscalía

El PSOE no se opondrá a la creación de esta comisión, en aras de la transparencia y la honorabilidad de todos los empleados públicos, pero acusa a PP y VOX de promover esta investigación solo para "embarrar" la políticaysembrar sospechas sobre la gestión del anterior Ejecutivo.

El diputado socialista, Darío Villagrasa, considera que los populares solo buscan dañar la credibilidad del equipo de Lambán y les retan a acudir a la Fiscalía de inmediato, si "han tenido o tienen algún indicio racional o prueba de la comisión de algún delito".