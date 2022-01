Las clases se retomarán en Aragón el 10 de enero y serán presenciales

La vuelta a clase se mantiene en Aragón para el próximo lunes, pero ante el previsible aumento de contagios por la variante ómicron, el Departamento de Educación va a remitir una nueva orden a los centros con una serie de medidas complementarias de carácter temporal.

Esa nueva orden contempla que los padres no accedan al interior de los centros, salvo en situaciones excepcionales; se reforzará el profesorado para sustituciones con llamamientos diarios ante el posible aumento de bajas; las mujeres embazadas podrán teletrabajar y se recomienda volver a las tutorías telemáticas.

Además, también se reforzará el personal de comedor en Educación Infantil, estableciendo turnos o espacios diferentes para que los grupos burbuja se mantengan, y la mascarilla será obligatoria en los recreos y actividades extraescolares, salvo en las competiciones deportivas.

Los centros, lugares seguros

El consejero de Educación, Felipe Faci, ha señalado que estas medidas se irán adaptando a la evolución de la pandemia. Faci también ha recordado que los centros educativos son lugares seguros. En este sentido, ha destacado que el 90% de los alumnos de Educación Secundaria, Bachillerato y FP están vacunados. También el 94% de los profesores.

Ha añadido que uno de cada cuatro centros no ha tenido ningún caso de coronavirus y en el 67% de los colegios o institutos donde ha habido un caso no se ha detectado trasmisión entre contactos estrechos. El consejero también ha explicado que, salvo en situaciones excepcionales, no habrá cuarentenas prescriptivas, especialmente para los grupos más vulnerables, como son Educación Especial e Infantil.