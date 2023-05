La candidata del PP, Natalia Chueca, anuncia una línea de bus circular si es alcaldesa de Zaragoza

La candidata del PP cree que Zaragoza es un referente en movilidad sostenible y aspira seguir mejorando en ese ámbito cuando sea alcaldesa, incorporando más autobuses eléctricos a la flota del bus urbano, reordenando las líneas o ampliando los kilómetros de carril bici. Cree que su área ha ido devolviendo espacio al peatón, ampliando aceras y dándole prioridad con nuevas peatonalizaciones. Anuncia que no habrá nuevos impulsos al uso del patinete, pero sí a un nuevo sistema de bicicleta pública que cuenta con fondos europeos, con bicicletas mecánicas y eléctricas, que llegará a todos los barrios gracias.

En lo económico, Chueca asegura que Zaragoza vive un momento muy positivo, hay un interés por los resultados que ya están dando medidas como el Plan Fiscal de Atracción de Empresas; la ubicación estratégica o la disponibilidad de suelos plantea un escenario muy prometedor. Para impulsar esas potencialidades, ha anunciado la creación de una oficina de proyectos estratégicos para vender Zaragoza en el mundo. También plantea un proyecto en la antigua Giesa para convertir a Zaragoza en un gran escenario para el sector audiovisual. Según Chueca, la producción de cualquier rodaje resulta entre un 20 y un 30% más barata en Zaragoza que en Madrid o Barcelona que, además, están saturadas de rodajes.

La cabeza de lista popular reivindica la política de vivienda de los últimos cuatro años, en los que se ha rehabilitado, y también construido, en concreto, 136 viviendas nuevas en los últimos cuatro años por las 26 de toda la década anterior. Su propuesta para el próximo mandato es sacar al mercado 4500 viviendas asequibles para jóvenes. Asegura, además, que las medidas de su gobierno en materia de seguridad ciudadana, como la instalación de cámaras en zonas conflictivas, ya se traducen en un descenso de altercados, aunque seguirá trabajando para que Zaragoza sea más segura, convocando nuevas plazas para seguir aumentando la plantilla de Policía local e implementando una aplicación de móvil que monitoriza los movimientos de personas que se sientan inseguras en la calle.

Natalia Chueca no se fía de que el PSOE no paralice La Romareda si llega a gobernar, a pesar de lo dicho por Lola Ranera. Cree que la socialista sólo podría ser investida con el apoyo de otros grupos de izquierda dispuestos a detener el proyecto. Y sobre una posible coalición con VOX prefiere no hacer cábalas porque confía en que las encuestas que la acercan a la mayoría absoluta acierten y pueda gobernar en solitario.