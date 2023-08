Bermúdez de Castro prepara los presupuestos de 2024 con las primeras rebajas fiscales

El Gobierno de Aragón ha dado el primer paso hacia la aprobación de unos presupuestos autonómicos para 2024. El nuevo consejero de Hacienda y Administración Pública, Roberto Bermúdez de Castro, ha firmado este viernes la orden de elaboración de esas cuentas, para las que buscará el apoyo del PAR y Teruel Existe, además del PP y Vox. Su objetivo es que las Cortes den luz verde a ese presupuesto la última semana de diciembre.

La coalición de Gobierno se ha comprometido a reflejar en estas cuentas las mejoras en el servicio de ambulancias, el Plan Pirineos, ayudas frente a la sequía, una apuesta por las plataformas logísticas y por la vivienda. Bermúdez de Castro prevé que el techo de gasto marque un nuevo récord, gracias a que siguen llegando fondos europeos, la economía crece y la inflación hace que aumenten los ingresos fiscales. En ese sentido, se compromete a aprobar ya las primeras rebajas de impuestos y deflactar el IRPF, aunque recuerda que los compromisos asumidos por Jorge Azcón tienen un horizonte de cuatro años.

Malestar en el PP por los acuerdos para la Mesa del Congreso

Bermúdez de Castro asegura estar preocupado por el futuro de España, tras los acuerdos alcanzados entre Pedro Sánchez y los grupos independentistas, que este jueves permitieron al PSOE hacerse con la Presidencia del Congreso. El consejero asegura, además, que las relaciones entre el PP y Vox en Aragón están siendo “perfectas” estos primeros días de Gobierno, y en ningún caso se van a ver afectadas por las discrepancias de esos partidos en la votación de la Mesa de la Cámara Baja.

El consejero cree que Lambán sufre de "melancolía"

Por otro lado, Bermúdez de Castro ha respondido a las palabras del ex presidente de Aragón, Javier Lambán, que esta semana ha enviado una carta a los militantes socialistas asegurando que PP y Vox iban a "destruir y desprestigiar" su legado al frente de la Comunidad.

"Yo sé cómo se siente Lambán, porque yo perdí un gobierno en 2015 y sufrí una moción de censura en 2018. No en mi caso, pero para algunos compañeros, esto llevaba a la melancolía. Y es lo que le está pasando a Lambán. Está en un proceso de melancolía. Cuando pierdes un gobierno, hay que aceptarlo democráticamente, decir que van a suceder cosas que él sabe que no van a suceder, no lleva a nada. Debería preocuparse más por sus problemas internos", ha afirmado.