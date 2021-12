Aragón aplicará restricciones moderadas a partir de la semana próxima

El Gobierno de Aragón prevé publicar la nueva orden con restricciones para contener los contagios a principios de la semana que viene. Aunque el presidente del ejecutivo autonómico, Javier Lambán, no ha querido adelantar más detalles de esas medidas, a la espera de consensuadas con otras comunidades como Navarra o País Vasco - donde se aplicarán de forma homogénea – ha adelantado que se está planteando que, en los bares, “el consumo sea con las personas sentadas, no sea de pie, no sea en las barras…”

Lambán sí que ha insistido en que las restricciones no serán “ni de lejos” como las aplicadas en Navidad hace un año, por lo que estas fiestas serán “más parecidas a las de 2019”.

Eso sí, tras notificar más de 2.000 contagios, y ante la previsión de que las cifras sigan empeorando hasta la festividad de Reyes – cuando podrían ser “escalofriantes” – Lambán considera esencial extremar las precauciones y tomar medidas para evitar el colapso de la Atención Primaria.

El presidente ha reconocido el trabajo del personal de los ambulatorios en esta séptima ola y asegura que se va a hacer lo posible para reforzar plantillas. Teme que, a este ritmo de contagios, no se puedan realizar los rastreos necesarios, y valora la incorporación de militares del Ejército para colaborar.

La hostelería señala que las barras se mantendrán abiertas

Representantes de Sanidad han mantenido una reunión con empresarios del sector de la hostelería para informar sobre las restricciones que se plantean. Lambán deja claro que esta Navidad habrá cotillones y también cabalgatas de Reyes, pero con modulaciones.

El presidente de la Asociación de Cafés y Bares de Zaragoza, José María Marteles, reconoce que las restricciones en la hostelería son inferiores a las de hace un años, a pesar de que los contagios están disparados. Eso sí, todavía falta concretar alguna medida como el uso de la barra y los horarios.

En ese sentido explica que el planteamiento es que el consumo se realice sentado, tanto en la barra como en mesas de máximo 10 personas, sin limitación de aforo y recortando el horario. Sin embargo, se ha garantizado un espacio de 2 horas entre el cierre de la restauración y el ocio nocturno.

El PP acusa al Gobierno de actuar tarde

Desde el Partido Popular, creen que las medidas del Gobierno de Aragón llegan tarde, una vez la situación ha empeorado, por lo que demuestra incapacidad para anticiparse. La diputada popular Ana Marín reconoce que se han reforzado plantillas en los Centros de Salud, pero con trabajadores nuevos que tienen que ser formados previamente. Por eso critica que en noviembre no se renovase el contrato de los más de 2.000 profesionales que ahora serían esenciales para hacer seguimientos, rastreos, PCRs, o coger el teléfono en los ambulatorios.

El PP además presentará una Proposición No de Ley pidiendo la gratuidad de los test de antígenos para jubilados o familias vulnerables.