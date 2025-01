Azcón pide información sobre la llegada de migrantes a la Base de Zaragoza

El Gobierno de Aragón pide explicaciones al Ejecutivo Central por utilizar la Base de Zaragoza para traer migrantes desde Canarias. Hace unas semanas, se fletó un avión militar para ese traslado, pero el Gobierno autonómico se queja de que no recibió información. Los migrantes llegaron a Zaragoza y la mayoría fueron distribuidos por otras Comunidades Autónomas. El presidente del Ejecutivo aragonés, Jorge Azcón, a través de las redes sociales, ha calificado este hecho como inadmisible, lamenta este secretismo y destaca que no es la primera vez que ocurre.

En la misma línea, la consejera de Bienestar Social, Carmen Susín, ha exigido explicaciones a la Delegación del Gobierno en Aragón. Cree que es necesaria la coordinación entre instituciones, ya que sin información no pueden atender a estas personas: "Estamos muy preocupados porque esa inexistencia de política migratoria, en realidad, es una política migratoria de puertas abiertas que favorece el tráfico de seres humanos a través del trabajo de las mafias".

Desde la Delegación del Gobierno puntualizan que no ha habido que ampliar ninguna plaza en Aragón. En la Comunidad Autónoma, hay 1.000 puestos para la atención de personas migrantes, pero no están ocupadas al 100%. Por eso, no ha sido necesario abrir nuevos centros. Además, han mostrado su malestar porque el Ejecutivo aragonés utiliza políticamente este tema y critica la falta de información cuando no se ha producido ninguna ampliación de plazas de acogida.