Azcón y otros nueve alcaldes exigen un fondo covid de al menos 4.000 millones

Los alcaldes de Cádiz, Girona, Lleida, Reus, Madrid, Santa Cruz de Tenerife, Torrelavega, Pamplona, Valencia y Zaragoza han suscrito un comunicado conjunto con el que piden al Gobierno de España un Fondo de Reconstrucción Local post-covid por valor de, al menos, 4.000 millones de euros.

El alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, que promueve esta reivindicación, critica que el Gobierno de España ha dado de lado a los Ayuntamientos en la gestión de la pandemia. Zaragoza no ha recibido ni un solo euro. Insiste en que es necesario también un plan de 1.000 millones de euros para hacer frente a las pérdidas del transporte urbano, y que los Ayuntamientos reciban el 14% de la cuantía total de fondos europeos, y no solo el 1% previsto, porque ese porcentaje no es proporcional a su peso en los Presupuestos.

En la reunión han participado alcaldes de once partidos con representación en el Congreso, pero ninguno de ellos es del PSOE. El alcalde de Granada se ha sumado también al acuerdo para pedir una reunión con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la que también aspiran a reivindicar un nuevo sistema de financiación de las entidades locales que mejore el actual.