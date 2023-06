Azcón insiste en gobernar en solitario y lamenta el "no es no" de Lambán

El presidente en funciones del Ejecutivo aragonés, Javier Lambán, ha dejado claro que no se abstendrá para facilitar una investidura del responsable del Partido Popular y ganador de las elecciones, Jorge Azcón. Después de que los socialistas se negaran a acudir al encuentro propuesto por el PP en las Cortes, este jueves ambos líderes se han reunido en el Pignatelli.

Azcón, que ha tenido que comparecer ante los medios en la calle, porque no le han permitido hacerlo en la sede del Ejecutivo, insiste en que quiere un Gobierno del PP en solitario, y en los próximos días continuará su ronda de contactos con el resto de fuerzas políticas. En cualquier caso, ya se ve como presidente de Aragón y lamenta que Lambán priorice los intereses electorales del PSOE y no facilite el traspaso de poderes, como sí están haciendo el PAR, Chunta y Podemos.

"El señor Lambán está en modo electoral, está en modo no es no, y qué parte del no no has entendido. El señor Lambán todavía no ha asumido la derrota electoral y tiene que pensar que hay un cambio político en la Comunidad Autónoma, que va a haber un nuevo Gobierno y que cuanto más le facilite el traspaso de moderes, mejor va a ser para los aragoneses", ha indicado Azcón.

Como ejemplo, el presidente del PP señala que van a quedar vacantes un centenar de plazas de médicos en los consultorios rurales para este verano. Considera que el Gobierno saliente debe facilitar que se resuelva este problema, en lugar de preocuparse por las elecciones de julio. Además, cree que sería lo más coherente con las declaraciones de Lambán de los últimos años, en las que siempre ha defendido "grandes pactos entre el PP y el PSOE".

