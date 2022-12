Azcón asegura que no está decidido quien será el candidato del PP a la DGA

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha confirmado aquí en Onda Cero que el líder del PP aragonés, Jorge Azcón, será el candidato de esa formación política a la presidencia del Gobierno autonómico. También ha avanzado que una mujer encabezará las listas al Ayuntamiento de Zaragoza. Feijóo lo ha desvelado a preguntas de Carlos Alsina, aunque ha instado al futuro candidato a informar directamente a final de año, asegurando que respeta los tiempos de los territorios porque el PP es un partido “autonomista”.

Alsina, dando por hecho que será Azcón, ha preguntado qué pasará con el Ayuntamiento de Zaragoza, a lo que Feijóo ha contestado “esperemos a que ella nos lo diga”.

Para Azcón solo es una “opinión” o muestra de confianza

El líder del PP aragonés, Jorge Azcón, asegura que todavía no ha tomado la decisión de ser el candidato al Gobierno aragonés y tampoco se ha decidido quién será el candidato o candidata del PP a la alcaldía de Zaragoza.

Azcón interpreta las declaraciones de Feijóo como una opinión y como un voto de confianza. No cree que se haya tirado a la piscina. Esas declaraciones, además, no condicionarán la decisión final de las candidaturas, que se tomarán en Aragón antes de final de año o principios de 2023, siguiendo los plazos anunciados meses atrás. No ha entrado a valorar una posible candidatura municipal encabezada por las consejeras María Navarro o Natalia Chueca.

La portavoz del PSOE también reacciona

La más que probable candidatura de Azcón a la presidencia del Gobierno aragonés ha generado reacciones. La portavoz del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Zaragoza, Lola Ranera, cree que Azcón debe abandonar la alcaldía de inmediato para que no utilice el consistorio como plataforma política.