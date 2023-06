Aumenta la preocupación por la ocupación por inquilinos en Huesca

La ocupación sigue siendo uno de los problemas que preocupan a los ciudadanos. En los últimos tiempos, han aumentado los casos de ocupación de pisos de alquiler y lo ha sufrido en sus propias carnes el presidente de la Federación de Barrios Osca XXI, Javier Moreno.

Moreno ha pasado por Más de Uno Huesca para hablar de su caso y denunciar lo poco protegidos que están, sobre todo, los pequeños propietarios, por lo que pide más ayuda de las administraciones.

El presidente de Osca XXI ha necesitado cerca de un año para recuperar un piso familiar en el que los inquilinos vivieron dos años y medio. Sin embargo, el último año no han estado en el piso, pero, además de no pagar, no habían devuelto las llaves. Otro problema que se han encontrado Moreno y su familia es el del estado del piso, con suciedad y desperfectos.