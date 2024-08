Este sábado arranca el I Festival Internacional de Música Antigua “Monasterio de Sijena”. La Asociación Patrimonio Sonoro, con la colaboración del Gobierno de Aragón, la Orden de Malta, los ayuntamientos de Villanueva de Sijena, Sena y Sariñena, y la Plataforma Sijena Sí, están organizándolo con la esperanza de que pueda ser un evento anual de gran calado.

Su objetivo es acercar la música antigua de diversas épocas a todo el territorio cercano a Sijena, lo que se quiere denominar “Territorio Sijena”, que incluirá en futuras ediciones no solo la comarca de Los Monegros, sino las comarcas del Cinca, el Somontano, la diócesis de Barbastro-Monzón, etc. Además, se pretende llegar a personas mayores que no pueden desplazarse hasta el monasterio. Música y patrimonio son la conjunción perfecta para poner de relieve uno de lugares más importantes de nuestra comunidad autónoma, de nuestra historia e identidad como aragoneses, a través de un repertorio seleccionado en función de criterios acústicos e históricos que ofrecerá una experiencia artística completa.

El programa es gratuito y comienza este sábado 24 con Camerata Patrimonio Sonoro, con un programa que lleva por título “Evocaciones instrumentales, entre España e Italia (ss. XVI-XVIII)”. Durante la mañana, a las 10,30, 11,30 y 12,30 horas, habrá visitas musicalizadas en el monasterio, de modo que los visitantes de monasterio podrán gozar de pequeños conciertos al final de cada visita. Se puede reservar gratuitamente en www.sijena.com. Por la tarde, a las 21 horas tendrá lugar un concierto en la iglesia parroquial de Sariñena.

El domingo será el turno de Les Satires, con un programa titulado “Entre lo divino y humano: sones dieciochescos, cantos populares, fusiones y sinergias entre la Música Antigua y el Folclore Aragonés”. Las visitas musicalizadas serán a las 11,15 y 12,15 horas. Y por la tarde, nuevo concierto de la Camerata Patrimonio Sonoro en la Residencia de la Tercera Edad de Sariñena, a las 17:30 horas. con el programa “Evocaciones instrumentales, entre España e Italia (ss. XVI-XVIII), con anejo del Cancionero Popular de la Provincia de Huesca”.

La programación continuará el 7 de septiembre en las visitas musicalizadas a cargo de la Capilla Mudéjar que presentarán el programa “Música instrumental española: pervivencia de la tradición, novedades; hacia una primera incursión en el Patrimonio Musical Sijenense”. Ese día por la tarde recital de Les Satires en el Real Monasterio de Sijena a las 8 de la tarde, bajo el título “Música y texto, música y palabra, música y rezo, música y trabajo: sonoridades históricas del Monasterio de Santa María de Sijena”. Finalmente, el 8 de septiembre, visitas musicalizadas por la Camerata Patrimonio Sonoro, y el programa “À la mode française: música barroca francesa versallesca” por la mañana. Y por la tarde, concierto para mayores en el Salón Social de Sena, a cargo de la Capilla Mudéjar.