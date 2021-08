Aragón registra la cifra mas alta en diez días con 400 casos

Aragón ha sumado en las últimas horas 400 positivos por coronavirus. Es la cifra más alta de los últimos diez días y podría ser un indicio de ese ligero repunte que temen los alcaldes de algunos municipios, a raíz del puente del 15 de agosto, en el que hubo más desplazamientos y más encuentros sociales, coincidiendo con las vacaciones y con las fechas en las que se habrían celebrado las fiestas patronales de muchos pueblos.

Fiestas de San Lorenzo

En Huesca, donde este mes se habrían celebrado las fiestas de San Lorenzo, los centros de salud han registrado más de 60 positivos desde el martes. En cualquier caso, los sanitarios no ven motivos para la alarma. El médico y delegado de CEMSATSE, Ramón Boria, recuerda que la tendencia general sigue siendo a la baja.

Residencias

En las residencias, la situación se mantiene estable. Ahora mismo, hay 52 brotes activos, con 485 personas contagiadas. No todos los trabajadores sin vacunar están cumpliendo la medida impuesta desde el Departamento de Derechos Sociales, que les obligaba a realizarse una PCR cada 72 horas para garantizar que no estaban infectados. Sin embargo, la consejera, María Victoria Broto, cree que se han producido avances, porque hace unas semanas había un 13% de empleados en las residencias que no querían vacunarse, y ahora esa cifra se ha reducido al 3%.

Broto también se ha referido a la posibilidad de administrar una tercera dosis de la vacuna. Dice que cuando las autoridades sanitarias así lo prescriban, los primeros en recibir ese nuevo pinchazo serán, lógicamente, los mayores que viven en residencias.