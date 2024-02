Aragón estudia penalizar a quienes reserven en restaurantes y no se presenten

Aragón recibió 3,8 millones de visitantes en 2023 y el objetivo del Gobierno autonómico para 2024 es alcanzar los 4 millones. Para ello, el presupuesto de promoción se ha duplicado para explorar nuevos mercados en Asia y Latinoamérica. Además, el Ejecutivo potenciará la gastronomía, la figura de Goya, el turismo de negocios y la colaboración con el Arzobispado en el Pilar.

Lo ha explicado en una comparecencia ante las Cortes el director general de Turismo y Hostelería, Jorge Moncada. También ha informado a los grupos políticos de la nueva regulación en la que trabajan, con la que se podrá sancionar a los ciudadanos que no acudan a sus reservas en restaurantes o actividades turísticas.

"Lo que llamamos en turismo "no show" es la no presentación. Es decir, vamos intentar reglamentar que alguien que haga una reserva en un restaurante y no aparezca se le pueda penalizar con esa tarjeta de crédito que ha dejado como garantía. Es lo que nos están pidiendo los hosteleros, y en otro tipo de servicios, por ejemplo de turismo activo. Si tienes una reserva no puedes dejar colgada a la empresa", ha explicado.