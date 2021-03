Aragón alcanza los datos más bajos en ocho meses

La evolución del coronavirus sigue controlada. Salud Pública ha notificado 150 nuevos contagios en las últimas 24 horas y no hay que lamentar ninguna víctima mortal. En la última semana, Aragón contabiliza 30 fallecidos por COVID, 20 menos que la anterior. Además, los efectos de la vacuna siguen teniendo su reflejo en las residencias. Actualmente sólo hay 8 brotes abiertos que afectan a 73 residentes y 16 trabajadores, la mitad que hace una semana y no ha fallecido nadie en esos centros, algo que no se producía desde julio. La incidencia de la cepa británica alcanza ya el 13%.

Vacunación

La Agencia Europea del Medicamento podría aprobar hoy la vacuna de la farmacéutica Jansen, que ya se está utilizando en Estados Unidos. Este nuevo antídoto contra el coronavirus tiene muchas diferencias con los actuales, ya que es de una sola dosis y las condiciones de conservación no son tan extremas como, por ejemplo, las de Pfizer o Moderna. El Director del Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud, Enrique Bernal, señala que la aprobación de vacunas seguras y efectivas es la mejor noticia posible, y destaca que la de Janssen permite reducir los síntomas graves del COVID.