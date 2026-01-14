Elegidos las 14.688 personas que formarán las mesas electorales en Zaragoza

En Zaragoza, el Ayuntamiento ha sorteado la composición de las mesas electorales de las elecciones autonómicas, en las que podrán votar 511.000 zaragozanos, 6.000 más que en las europeas de 2024.

El 8 de febrero, 14.688 personas formarán parte de las 918 mesas repartidas en 124 colegios electorales en la capital. Cifras que aumentan respecto a la anterior cita electoral por la decisión de la Junta Electoral de fijar un máximo de 800 electores por mesa.

Para cada una de ellas se designa a 16 personas. Los elegidos para ser presidentes o vocales recibirán la notificación en un plazo de tres días por correo certificado o, si no están localizables, a través de agentes de Policía Local. Si algunas de esas personas quedan eximidas, se avisaría a los reservas.

En ese sentido, formar parte de las mesas es una obligación legal que sólo pueden evitar algunas personas en condiciones muy concretas, como ha recordado el consejero de Régimen Interior, Alfonso Mendoza. Mujeres de baja maternal o embarazadas de más de seis meses, profesionales como bomberos, cuidadores, mayores de 65 años o “afortunados” a los que les haya tocado tres veces en los últimos 10 años.

Aquellos elegidos que puedan alegar podrán hacerlo en la Junta Electoral de Zona (Avenida José Atarés 89) en horario de 9 a 13:30 horas de lunes a viernes o a través del mail alegaciones.jezz@justicia.aragon.es en plazo máximo de siete días desde la notificación. Para resolver dudas, el Ayuntamiento abre hoy una oficina de atención a los miembros de las mesas en el antiguo cuartel Palafox, en Domingo Miral, número 3.