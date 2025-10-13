Más de uno Zaragoza 10/10/2025

Con el gerente de la Asociación de Cafés y Bares, Luis Femia, hablamos de las previsiones del sector de cara a los días de mayor afluencia de estas Fiestas del Pilar. El jefe de producción de Zaragoza Cultural, Raúl Ortega, ha explicado cómo van los preparativos de la Ofrenda de Flores.

La consejera de Servicios Públicos y Movilidad se ha acercado a nuestro set en la plaza José Sinués para hablar del funcionamiento de los servicios públicos durante las fiestas y de la huelga del tranvía, convocada a partir del día 12 por los trabajadores de Tranvías de Zaragoza.

Repasamos la actualidad del deporte con Fran Castarlenas, entrevistamos a Marisol Aznar, que está en el Teatro de las Esquinas con Madre Mía!, y a Rafa Maza, que un año más trae su espectáculo Fabiolo Conection al Patio de la Infanta de Ibercaja. César Gómez nos trae recuerdos de otros Pilares y el broche musical lo pone el joven dúo zaragozano Zambra.