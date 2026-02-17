Personajes de Pasión

Santa María Magdalena

Con la doctora Estela Aldave Medrano, profesora e investigadora especializada en Sagrada Escritura y cristianismo primitivo, vinculada al ámbito académico y teológico a través del Centro Regional de Estudios Teológicos de Aragón (CRETA) y del estudio de los orígenes del cristianismo.

Redacción

Zaragoza |

Esta temporada estrenamos sección: “Personajes de Pasión”, un espacio en el que cada semana nos acercaremos a los hombres y mujeres que aparecen en los Evangelios —especialmente en los relatos de la Pasión de Cristo— para conocer su contexto histórico, su perfil humano y su significado teológico. Lo haremos desde el rigor de la Sagrada Escritura y de la investigación académica, pero también con una mirada muy nuestra: descubriendo cómo esos personajes están representados en los pasos procesionales de las cofradías de la Semana Santa de Zaragoza, qué detalles iconográficos nos hablan de ellos y cómo el arte ha traducido en madera, gesto y composición lo que los textos bíblicos nos transmiten.

