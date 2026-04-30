Entrevista

La reliquia de la Santa Espina de Zaragoza

Nos adentramos en uno de esos tesoros que hablan sin necesidad de palabras: la Santa Espina de La Seo.

Redacción

Zaragoza |

Nos acompaña María Nogueras Edo, doctora por la Universidad de Zaragoza en patrimonio, sociedad y espacios de frontera, y además cofrade de la Coronación de Espinas. Con ella vamos a adentrarnos en uno de los grandes tesoros devocionales (y también desconocidos) de nuestra ciudad: la Santa Espina de La Seo, su origen ligado a la Corona de Aragón, su evolución histórica y artística, y su profunda relación con la Cofradía de la Coronación. Un recorrido que une historia, fe y patrimonio para entender mejor el valor de una reliquia única en Zaragoza.

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