La reliquia de la Santa Espina de Zaragoza

Nos acompaña María Nogueras Edo, doctora por la Universidad de Zaragoza en patrimonio, sociedad y espacios de frontera, y además cofrade de la Coronación de Espinas. Con ella vamos a adentrarnos en uno de los grandes tesoros devocionales (y también desconocidos) de nuestra ciudad: la Santa Espina de La Seo, su origen ligado a la Corona de Aragón, su evolución histórica y artística, y su profunda relación con la Cofradía de la Coronación. Un recorrido que une historia, fe y patrimonio para entender mejor el valor de una reliquia única en Zaragoza.