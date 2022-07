El Real Zaragoza rompe el fichaje de Gaizka Campos el mismo día de anunciarlo

Una imprudencia de Gaizka Campos en el año 2013 le ha dejado sin poder fichar por el Real Zaragoza. El portero barakaldés escribió un "tuit" en la red social de Twitter el 19 de mayo del 2013 diciendo "el asco que le tengo al Zaragoza y como me las ha subido este gooooool". En referencia al gol marcado por el Athletic Club en la temporada 2012-13 que le sirvió al conjunto vasco para conseguir la victoria y dejar al Real Zaragoza al borde del descenso, que pocas jornadas después terminó materializándose.

El conjunto aragonés hizo oficial su fichaje por dos temporadas a las 17:00 horas del miércoles 6 de junio y las respuestas de los aficionados no se hicieron esperan sacando a la luz el polémico mensaje del jugador. El revuelo fue tal que una hora más tarde, el club emitió un comunicado en el que no descartaban la posibilidad de terminar tumbando la incorporación de Campos. Cuatro horas después, a las 22:00 horas, la decisión del Real Zaragoza fue la de no fichar al portero de 25 años. En el segundo comunicado del día, la entidad blanquilla explica que "uno de los pilares fundamentales de esta institución es el respeto a nuestra historia y a nuestra afición". Para añadir, a continuación, que "tenemos la responsabilidad de ser fieles a esa máxima".

Ante esta situación, la dirección deportiva y general tendrán que buscar a un nuevo portero para cumplir el deseo del entrenador Juan Carlos Carcedo de contar con tres guardametas en la plantilla del primer equipo.