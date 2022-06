Martin Schiller: "Quiero un equipo intenso en defensa y generoso en ataque"

La apuesta por Martin Schiller para dirigir al equipo la próxima temporada es una apuesta atrevida, pero tomada a conciencia por la dirección deportiva que se decanta por un técnico nuevo en el baloncesto español. El austriaco expuso los motivos por los que decidió darle el "sí" a Casademont Zaragoza. "La tradición, la historia y la pelea por salvar la categoría en la recta final", afirmó. A continuación, Schiller no ocultó la importancia que tiene llegar a un proyecto todavía por construir: "Es muy atractivo que no haya muchos jugadores bajo contrato y eso es muy ilusionante para construir con Toni Muedra algo ilusionante". Para terminar apuntando que "no fue una decisión difícil tomar esta decisión".

En cuanto al tipo de baloncesto que quiere que se vea, Schiller señaló que "quiero un equipo intenso en defensa y generoso en ataque, es lo que me gusta proponer en mis equipos". Aunque a la hora de construir el juego, para él lo más importante es hacerlo desde la defensa. "La defensa es la columna vertebral, pero al baloncesto se juega en dos lados y sería un error construir exclusivamente solo desde la parcela defensiva, pero estamos buscando jugadores que cumplan un estándar defensivo".

El técnico austriaco, que llega de estar dos años en el Zalgiris Kaunas, se describió como "un entrenador que me define el trabajo duro del día a día, me he nutrido con diferentes culturas de baloncesto es por ello que me considero flexible y capaz de adaptarme a las diferentes situaciones y conectar con los jugadores y sus diferentes contextos".

Por último, sobre la posibilidad de jugar competición europea, Schiller comentó que "estamos intentando competir en Europa, no sabemos la dirección, pero el club está en ello. El mayor impacto es a la hora de construir la plantilla porque los jugadores quieren jugar en Europa, la clave está en la diferencia de partidos eso va a marcar en cómo vamos a configurar el roster".