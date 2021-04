Fernando Soriano: "fuí muy feliz jugando en el equipo de mi casa, el Real Zaragoza"

El zaragozano Fernando Soriano le ha contado a Rafael Feliz, lo importante que ha sido para él el Real Zaragoza. Entró en el Club Blanquillo con 11 años y llegó a la primera plantilla para posteriormente irse a Huelva. Volvió y se convirtió en una pieza clave en el ascenso a Primera de la mano de Paco Flores. Posteriormente, con la llegada de Agapito Iglesias, y cuando volvió a tener el Real Zaragoza dinero, se decidió por prescindir de los hombres de casa, como es su caso.

Soriano reconoce que su paso por los banquillos le han hecho comprender mejor a los entrenadores. También ha reconocido que no le gusta ver al Real Zaragoza en Segunda División, ya que por su historial merece estar en la máxima categoría y no llega a comprender desde la distancia como ya no está en ella, tras tantos años.