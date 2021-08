PP y Vox lograrían juntos la mayoría absoluta en Andalucía, según una encuesta

Según la encuesta de NC Report publicada por el diario La Razón, sobre unas posibles elecciones anticipadas en Andalucía para después del verano, asegura que las formaciones de derechas, Partido Popular y Vox podrían gobernar sin necesidad de contar con la formación liderada por Inés Arrimadas.

El PP subiría de 26 escaños hasta los 40-42 diputados en el Parlamento andaluz y Vox, la formación de Santiago Abascal, obtendría entre 15 y 17 escaños, por lo que Moreno Bonilla podría continuar gobernando con el apoyo de Vox.

Como el rumor sobre el anticipo electoral en Andalucía no ha parado de crecer, lo que ha hecho de momento Vox es decir que, probablemente, no apoyará los Presupuestos de Moreno Bonilla para 2022. Y en vista de que es un asunto fundamental, este fin de semana se ha conocido que el PP va a reunirse con el PSOE andaluz por si los socialistas, que estrenan nueva etapa, están dispuestos a apoyar las cuentas públicas. Aunque el portavoz del PP en el Parlamento andaluz, José Antonio Nieto, no se fía.

Ciudadanos pierde fuerza

De esta manera, Ciudadanos queda fuera de la ecuación, ya que desaparecería prácticamente su presencia en el Parlamento Andaluz, solo conseguiría entre 2 y 4 escaños.

El pierde cinco escaños en dos meses

Por otro lado, este sondeo vaticina peores resultados para el nuevo PSOE andaluz de Juan Espadas. Según esta encuesta de NC Report, el alcalde de Sevilla que le ganó las primarias a Susana Díaz, no acaba de despegar y pierde cinco escaños en dos meses.

Andalucía no se rinde logra representación

Asimismo, el nuevo partido liderado por Teresa Rodríguez, Andalucía no se rinde, conseguiría tener presencia en el Parlamento Andaluz, logrando entre 1 y 2 escaños.