CAMBIOS EN LA NORMATIVA

Las viviendas turísticas ya cumplen con las mismas licencias y requisitos que hoteles, hostales o pensiones

Desde este martes, las viviendas turísticas de Sevilla han pasado a tener las mismas condiciones que los hoteles, hostales y pensiones. Desde entonces no tenían una regulación específica a pesar del crecimiento de estas viviendas. Esta modificación no tiene carácter retroactivo, es decir, no es de aplicación a las viviendas turísticas que ya estaban funcionando. El Ayuntamiento regula y ordena por vez primera esta actividad, en los límites marcados por sus competencias y tras un amplio periodo de consultas. Hasta el momento, carecía de una regulación específica a pesar del crecimiento que ha experimentado en los últimos años como consecuencia del auge del turismo en la ciudad.

Juancho Fontán