NUEVAS RESTRICCIONES EN LA PROVINCIA

16 municipios confinados perimetralmente y 7 con cierre de toda actividad no esencial en Sevilla

Desde este domingo son 16 los municipios sevillanos cerrados perimetralmente, los que superan la tasa de 500 casos por cada cien mil habitantes en los últimos catorce días, y entre ellos hay 7 que tienen también cerrada la hostelería, el comercio y toda actividad no esencial por superar la tasa de mil casos. Los que entran en el primer grupo, de confinamiento perimetral, son Benacazón, Burguillos, El Viso del Alcor, La Puebla de los Infantes, Lora de Estepa, Los Palacios y Villafranca, Osuna, Santiponce y Umbrete. Los del segundo grupo, confinados perimetralmente y con toda actividad no esencial, como la hostelería o el comercio, cerrada son Algámitas, El Garrobo, El Palmar de Troya, Gilena, Las Cabezas de San Juan, La Puebla de Cazalla y Pruna. Son un total de alrededor de 148.000 los habitantes de estos municipios que no podrán salir de ellos además de todos los sevillanos que no pueden salir de la provincia ni de Andalucía sin un motivo justificado.

Jaime Castilla