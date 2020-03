Sevilla registra 82 nuevos casos en las últimas 24 horas, una tendencia que invita al optimismo

El comportamiento de la curva en Sevilla sigue siendo positivo ya que continúa estabilizándose. Sucede lo mismo en Andalucía donde en las últimas 24 horas se han registrado 405 nuevos casos, 79 menos que el día anterior. Aún así las cifras siguen en ascenso y la comunidad alcanza ya 4.682 positivos por COVID-19. También crecen un día más los fallecimientos en la comunidad, 32 más que en el día de ayer, hasta llegar a las 207 muertes por coronavirus desde el inicio de la pandemia. Del total de afectados por el virus 201 están ingresados en las UCI andaluzas. El dato positivo es que el número de curados asciende ya a 148.

Ante esta situación todos los esfuerzos son pocos y se sigue combatiendo el virus con firmeza y con medidas cada vez más contundentes. De hecho, el Ejército del Aire desplegará este domingo, 29 de marzo, varias unidades del Grupo Móvil de Control Aéreo Grucoma y Segundo Escuadrón de apoyo al despliegue aéreo Seada en varios municipios de la provincia de Sevilla. En concreto, estas unidades estarán presentes en Utrera, Bormujos, Tomares y Castilleja de la Cuesta, según ha explicado en su cuenta de Twitter, consultada por Europa Press, la Subdelegación del Gobierno. De su lado, la Unidad de Emergencia Militar (UME) está realizando labores de desinfección en residencias de El Cuervo, Mairena del Aljarafe, Santiponce, Lebrija, Alcalá de Guadaíra y Almadén.

También intensifican la vigilancia en las calles los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado que, aunque parezca mentira, se siguen enfrentando a comportamientos irresponsables por parte de algunos ciudadanos. La Policía Local de Utrera ha denunciado a un padre y su hijo por salir a la calle vestidos de nazarenos y circular en un patinete eléctrico e incumplir así las restricciones de movimiento vigentes por el estado de alarma, después de que los haya identificado a raíz de un vídeo publicado en redes sociales. Según concreta el Ayuntamiento de la localidad en una publicación de Facebook, el suceso se produjo el 20 de marzo, cuando se publicaron de forma viral varios vídeos por la calle Menéndez Pelayo, donde un nazareno con una cruz circulaba en un patinete eléctrico.

Y no cesan, afortunadamente en este caso, las iniciativas solidarias en un momento tan necesario. El Grupo El Corte Inglés ha decidido mantener este domingo en sus centros de Sevilla y del municipio de San Juan de Aznalfarache el servicio Click & Car que permite a los clientes la recogida de pedidos de alimentación que previamente hayan hecho por internet o por teléfono. Este servicio da la posibilidad a los ciudadanos de no romper su aislamiento, ya que la recogida del pedido se realiza en el parking del centro comercial, desde el propio vehículo del cliente, que no entra en contacto con otras personas. En el caso de los centros de Sevilla, El Corte Inglés ofrecerá este servicio este domingo, en la franja horaria de 11,00 a 19,00 horas. No se trata de una apertura al público (exceptuando Plaza del Duque y San Pablo), sino sólo de un servicio para la entrega a los clientes de los pedidos que ya han realizado, incluso en días anteriores.