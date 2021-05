Sevilla apuesta en Fitur por el refuerzo del mercado internacional y el turismo sostenible

La reunión ha contado también con la participación de Ricardo Sánchez, delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía; la delegada territorial de Turismo, Rosa Hernández; y el presidente de la Confederación de Empresarios de Sevilla (CES), Miguel Rus, entre otros.

"En el Fitur del reencuentro y la recuperación, ahora más que nunca, el turismo necesita de apoyos y del consenso de las administraciones a todos los niveles. El establecimiento de normas claras y homogéneas sobre viajes y salud, y, sobre todo, la aceleración del proceso de vacunación, es esencial para restablecer la confianza y reactivar el turismo", ha declarado Villalobos.

Para Villalobos, "en esta era post-Covid-19 el turista elegirá destinos con menos aglomeraciones, en entornos rurales y zonas de naturaleza", y, en este sentido, en la provincia de Sevilla "partimos con una ventaja que ya se ha venido mostrando como una fortaleza en todos estos meses de pandemia: el turismo rural, la naturaleza y la diversidad de puntos de interés turísticos repartidos por todo el

territorio".

En este contexto se sitúa un producto que va destinado a la dinamización del sector del turismo rural en sus principales pilares: la Naturaleza y Patrimonio Cultural. Así, la Diputación presentará, en Fitur 2021, la 'Guía de Mototurismo Sostenible por la Provincia de Sevilla'. Se trata de una tendencia "al alza" Son viajeros que "ejercen un turismo sostenible, muy comprometidos con el entorno y su conservación, a la par que fomentan la economía local".

Además, en una edición en la que por las circunstancias sanitarias la Diputación, a través de Prodetur, no podrá celebrar su tradicional encuentro con el Cuerpo Diplomático de las embajadas extranjeras acreditadas en España, para hacerle llegar las novedades de la provincia de Sevilla en materia turística, la Diputación lanzará la campaña 'Sevilla te enamora', destinada a potenciar la difusión del destino en el mercado internacional.

"Queremos incrementar un turismo con el que sumar, menos estacional y no tan segmentado en el fin de semana, que es que caracteriza a los visitantes de cercanía", ha explicado Villalobos. "No obstante, Prodetur continuará reforzando la promoción del turismo nacional para nuestra provincia, con campañas específicas, también para este mercado para abarcar así abarcar un mayor espectro de potenciales visitantes, para no depender de los fines de semana o periodos vacacionales".

MUNICIPIOS Y EMPRESAS

Los municipios y su oferta tendrán, de nuevo, un marcado protagonismo en Fitur. En este sentido, el presidente de la Diputación ha destacado el interés, tanto de ayuntamientos, como de entidades y empresas en presentar sus nuevos productos, proyectos o servicios en el escaparate que ofrece esta especial edición de la Feria Internacional de Turismo.

Este año serán, en total, 44 los municipios y entidades que presentarán sus novedades al sector profesional de la industria turística congregado en torno a esta cita. "Una edición en la que incorporamos herramientas tecnológicas y de la comunicación que se han hecho tan familiares en estos meses de restricciones, como es la retransmisión en 'streaming'. Así, todas nuestras presentaciones podrán ser seguidas por quienes se conecten al canal de Youtube de Turismo de la provincia", ha anunciado Villalobos.

"Se habilitarán dos sets o escenarios para las presentaciones: uno, allí en Madrid, en el stand de la provincia de Sevilla; y otro, en la sede de la Diputación, con el que se harán conexiones en directo en un programa o magazine conducido por el comunicador y empresario turístico Pepe Da Rosa.

Por otra parte, durante la jornada, y también en el stand de la provincia, se facilitará la promoción de empresas turísticas a través del desarrollo de un 'networking B2C', es decir, el encuentro profesional que proporciona contacto directo con el potencial consumidor o cliente.

Asimismo, a lo largo de estos días, la Diputación desarrollará una agenda de trabajo con profesionales del sector, medios de comunicación, y distintas entidades públicas y privadas "al objeto de establecer contactos que generen proyectos de interés para nuestra provincia".

PREVISIONES PARA EL VERANO

Villalobos ha hecho repaso de la difícil coyuntura turística de 2020, un año en el que la pandemia "arrasó" con el sector turístico a todas las escalas. "Para nosotros, un respiro fue el verano, en el que Sevilla lideró durante los meses de julio y agosto el ranking nacional de ocupación de Turismo Rural, con el 72 por ciento del total de las plazas disponibles".

El presidente de la Diputación ha animado a "mirar hacia delante". En esta línea, ha avanzado los datos del portal especializado Escapada Rural, según el cual, la provincia de Sevilla, a fecha de hoy, registra, para el mes de julio, un 36 por ciento de ocupación, situándose en el sexto puesto en el ranking nacional de turismo rural por provincias.

Andalucía registra para ese mes un 38 por ciento, situándose en el primer lugar de la tabla por comunidades autónomas, seguida de Murcia (37 por ciento) y Madrid (33 por ciento). La media para España es de 25 puntos porcentuales.

Para el mes de agosto, la ocupación, a fecha de hoy, se eleva siete puntos, situándose en el 43 por ciento. "A partir de ahora el ritmo de vacunación será clave para acelerar la recuperación y aumentar las reservas", ha subrayado Villalobos, al tiempo que ha indicado que, según una encuesta de Prodetur realizada esta semana, el 97 por ciento de la oferta de alojamientos de turismo rural en la provincia está activa en la actualidad.