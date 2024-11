El sector de la aceituna de mesa teme que la victoria de Trump sea "la puntilla"

Desde entonces el sector ha perdido 260 millones de euros y el 70% de la cuota de mercado porque otros países como Turquía, Marruecos o Egipto han introducido este producto en el mercado estadounidense. Todo empezó en 2.018 cuando tras una denuncia de los productores californianos el gobierno americano impuso un arancel del 35% a la aceituna de mesa procedente de España al considerar que hacían competencia desleal por las ayudas europeas que reciben, las de la PAC. Una medida contra la que falló la Organización Mundial del Comercio (OMC) en 2021, aunque el país norteamericano se comprometió después con la UE a adecuar su legislación antes del 14 de enero de 2023.

Sin embargo, en septiembre de 2022 una nueva sentencia en Estados Unidos a favor de la imposición del arancel a la aceituna negra española volvió a cuestionar las ayudas a la agricultura de la Unión Europea y devolvía la razón en este asunto a Washington. En julio de 2023, la Comisión Europea volvió a llevar a Estados Unidos ante la Organización Mundial del Comercio por no haber eliminado el arancel y la OMC acordó crear un panel para determinar si el país norteamericano había cumplido su sentencia previa contra los aranceles que impone a la aceituna negra española, lo que reabría un contencioso entre Bruselas y Washington iniciado en 2018.

Durante el mandato de Joe Biden no se ha eliminado el arancel pero se habían "acercado posturas diplomáticas", ha dicho De Mora, "pero ahora no tenemos esperanza de que se eliminen, más bien todo lo contrario". Esto supondría "la puntilla" para el sector teniendo en cuanta que no se descarta que también se aplique a la aceituna de mesa el nuevo arancel general del 10% que Trump ha prometido para todo lo que entre en su país.

Dese Asemesa se reclama a la Unión Europea "que haga lo mismo que Trump e imponga aranceles a los productos estadounidenses que entren en Europa", porque temen que la política proteccionista del republicano se extienda y perjudique a muchos sectores exportadores más.