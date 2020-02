Rubi: "¿Setién? Tengo ganas de ganarle al Barcelona"

Llega un duelo esperado: Rubi vs Setién. El actual técnico verdiblanco se mide al Barcelona, recién apeado de la Copa del Rey por el Athletic, con las miras puestas en el retorno de Quique Setién al Villamarín. Durante el primer tercio de Liga, las comparativas fueron inevitables y la sombra del preparador cántabro fue alargada en Heliópolis.

Preguntado por el retorno de Setién al Villamarín, Rubi ha comentado que "sobre todo tengo ganas de ganarle al Barcelona, que no lo he hecho nunca. Quiero ganar a un equipo grande porque nos dará un impulso tremendo, pero no por nada más".

El entrenador verdiblanco ha atisbado normalidad en el encuentro con el actual técnico del Barcelona. "Por su puesto que le voy a saludar. Esta era su casa hace unos meses. Enfadado con él no estoy. Hay muchas cosas que no las tengo con certeza claras", ha apuntado.

Respecto a la racha del equipo verdiblanco, lejos del objetivo europeo, Rubi ha señalado que "el Betis tiene que encadenar tres victorias lo antes posible. Si puede ser, empezando por el Barcelona y los dos rivales que vienen, Leganés y Mallorca".