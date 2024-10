Lo que no debemos hacer al cargar la batería de un patinete eléctrico

En febrero de este año tres menores, de 3, 7 y 9 años , su madre y otra mujer resultaron heridas en un incendio de su casa de Montequinto tras salir ardiendo la batería de litio de un patinete que estaban cargando. En julio, en el Polígono Norte, la explosión de la batería de otros dos patinetes enchufados a la corriente a punto estuvo de costar la vida a las 4 personas que vivían en esa casa, y hace tan solo unos días en Valencia, 11 personas más resultaron heridas por inhalación de humo, entre ellos un niño de 11 años tras salir ardiendo la batería defectuosa de otro de estos vehículos y provocar un incendio.

La pregunta obvia es, ¿por qué ocurre esto? El problema es que los fuegos causados por baterías de litio se propagan rápido, liberan gases tóxicos y su extinción es muy complicada porque los extintores de polvo o espuma no suelen ser efectivos y sí las mantas ignífugas. Por eso entre otras cosas se recomienda no ponerlo en carga toda la noche y hacerlo en una zona ventilada y lo más alejado posible de objetos inflamables además de otros consejos de expertos como Manuel Blanco, Jefe de Bomberos de la Diputación de Sevilla que asegura que "a falta de confirmarlo en este caso en concreto, son ya demasiados casos con las baterías de estos patinetes detrás yse están convirtiendo en una pesadilla para los bomberos"

Según blanco, en condiciones normales de uso, mantenimiento y fabricación. sí son seguras las baterías de estos patinetes pero entre los consejos más importantes para los usuarios de este tipo de transporte están los de no utilizar cargadores que no sean los facilitados por el fabricante y por supuesto no manipular estas baterías.

También se recomiendan no ponerlo en carga toda la noche que es lo que mas frecuente como hacemos por ejemplo con el móvil, y en cualquier caso hacerlo en una zona ventilada. En caso de que una de estas baterías salga ardiendo, la recomendación es usar una manta ignifuga ya que los extintores de polvo o espuma que son los que a veces se tienen en casa, no suelen ser efectivos.