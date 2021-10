La portavoz de Vox en Bormujos abandona el partido tras presiones por su boda con una mujer migrante

La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Bormujos (Sevilla), Carmen Cariciolo, ha anunciado que deja el partido y lo ha representado arrojando al suelo la mascarilla con la insignia de Vox durante un pleno. Ha explicado que la formación no le "representa" al actuar como "un partido autoritario", con designaciones "a dedo, autoritarismo y chiringuitos". Ha especificado eso sí, que seguirá siendo concejal porque se debe a los vecinos de Bormujo.

Explica que Santiago Abascal criticó la partitocracia y él ha hecho todo lo contrario. Denuncia que se prometió recortar el gasto público pero no se ha recortado el número de asesores sino que ha aumentado y alguno "puesto a dedo" como el representante diputado provincial que está puesto por orden directa del partido. Además lamenta que una vez el partido entró en instituciones se nombró a un jefe de prensa que procedía del Partido Popular que "estableció una dictadura ante la prensa".

"En las entrevistas siempre he tenido que decir lo que el partido quería que dijera. Han sido con presión y sin libertad de expresión", asegura sobre su ex formación. Revela que denunció varias ilegalidades del partido que fueron tapadas para que no salieran a la luz.

"Ya no es el partido con el que yo empecé, por el que yo creé la agrupación de Bormujos", ha enfatizado Carmen Cariciolo, avisando de que pese al discurso de la formación de Santiago Abascal, "se ha convertido en un partido como cualquier otro".

Es decir que se trata de un partido con nombramientos "a dedo" y "sus chiringuitos", según sus palabras, lo que le ha llevado a explicar que el partido le ha "obligado" a incorporar a un asesor en el Grupo municipal de Vox y que fue "tapado" el asunto de su compañero de grupo, Miguel Ángel Pereda, a quien ella denunció ante el partido por "gastos inapropiados" con cargo al dinero público del Grupo municipal. "Él pidió perdón, le obligaron a devolver el dinero y nada más", ha lamentado.

Su boda con una migrante

Y es que según insiste, el "autoritarismo" es otro de los motivos que le ha llevado a optar por desligarse de Vox, explicando que con motivo de su enlace con una ciudadana venezolana, las entrevistas que concedió a los medios de comunicación fueron "supervisadas" por el partido, que le habría impuesto "lo que tenía que decir" a los periodistas.