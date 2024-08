El paciente con posible fiebre hemorrágica Crimea-Congo evoluciona bien la junta pide no crear alarma"

La consejera de Salud y Consumo, Rocío Hernández, ha asegura que el paciente evoluciona favorablemente y ha instado a que no hay que preocuparse, así como no a no crear ninguna alarma, mensaje que ha aplicado a este problema en particular, así como sobre los mosquitos en los casos de fiebre del Nilo.

Esta enfermedad la produce un virus transmitido por la picadura de una garrapata infectada o bien por contacto con la sangre y los tejidos de ganado infectado. La transmisión de persona a persona no es frecuente, ya que necesario un contacto directo con fluidos o secreciones de pacientes sintomáticos.

Hernández ha subrayado la contribución que ha supuesto que el Consejo de Gobierno aprobara en abril el Plan Estratégico Andaluz para la Vigilancia y Control de Vectores Artrópodos con Incidencia en Salud (PEVA), documento que propicia que se puedan hacer diagnósticos muy rápidos y tomar las medidas coordinadas que hacen falta. Por otro lado, la consejera de Salud ha advertido de que las zoonosis van a ser cada vez más frecuente, debido entre otras cosas al cambio climático".