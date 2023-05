La alcaldesa se desvincula del secuestro y lamenta que el caso pueda "alterar" las elecciones

En concreto, en una declaración ante los medios en el Ayuntamiento de Maracena, en la que la han acompañado vecinos que la han recibido y despedido con aplausos, Linares ha señalado que es "muy extraño" y le "llama la atención" que, tras unos tres meses de secreto de las actuaciones, se levante el mismo a "apenas dos días" de la cita electoral.

De este modo, "lo único" que se va a "conseguir" a su parecer es "perturbar y alterar el resultado" electoral. Cuando "todo esté aclarado" y se demuestre su "inocencia" y la del secretario de Organización del PSOE-A y exalcalde de Maracena, Noel López, y el concejal de Urbanismo, Antonio García Leyva, para los que el juez ha enviado la causa al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) para que decida si los investiga por su supuesta participación en los hechos, dado el aforamiento del primero, Linares se ha preguntado quién les va a "devolver" su imagen ahora "manchada" y al municipio del área metropolitana de Granada unas "elecciones limpias".

"Eso no lo vamos a poder recuperar", ha indicado Linares, que ha indicado que están estudiando las diligencias que les han hecho llegar desde el juzgado, en las que ha agregado que queda "claro y de manera contundente" que "no hay ni un solo indicio ni una sola prueba que no incrimina ninguno de los tres".

No están "ni imputados ni investigados", ha enfatizado la alcaldesa de Maracena, lamentando "tantas falsas acusaciones" que ha afirmado que se han vertido contra ellos después de que "solamente" se haya elevado parte de la causa al TSJA, y que no hayan podido aún explicarse aún, ha añadido, en sede judicial.

También ha calificado de "increíble" que "toda la acusación que se está vertiendo" contra ellos se basa en lo manifestado por "una persona que era mi pareja en su momento", que "reconoce que tiene" un "trastorno bipolar" y que en su opinión sigue una estrategia para salir de prisión, donde está ingresado de forma provisional por estos hechos.

Unas acusaciones que son falsas según, ha proseguido, habría demostrado la Guardia Civil, con la que ha indicado que colaboró a petición del cuerpo para la detención del supuesto autor del secuestro de la edil socialista Vanessa Romero, que no repite en las listas del PSOE para el 28M.

Según ha quedado acreditado tanto por la imágenes de las cámaras de seguridad como por los repetidores que sitúan los terminales telefónicos de ambos en ese sitio, la alcaldesa y el que había sido su pareja mantuvieron un encuentro horas después de los hechos junto a un salón de juegos de esta localidad.

Sobre esto, la alcaldesa ha indicado a los medios, de los que no ha admitido preguntas, que explicó desde el "minuto uno" a la Guardia Civil "dónde lo había visto y cómo", incidiendo en su deseo de que todo quede "aclarado" y "zanjado" cuanto antes.

En el terreno político, ha pedido al PP "menos acusaciones y menos falsedades" y "que no pretenda ganar en los juzgados" lo que "no es capaz de ganar" en las urnas, pues el gobierno municipal "se gana trabajando y gestionando de forma honrada y leal".

En la misma línea que el PP en el ámbito municipal, IU ha exigido en Maracena al PSOE que actúe con contundencia e impida que las personas investigadas recojan sus actas de concejal después de las elecciones en caso de ser elegidas.