PRESUPUESTOS MUNICIPALES

El alcalde de Sevilla ha pedido a Vox y al PSOE que se abstengan en el presupuesto "si no quieren votar a favor"

El alcalde de Sevilla ha pedido a Vox y al PSOE que se abstengan en el presupuesto "si no quieren votar a favor". Ya se ha reunido con el grupo Con Podemos Izquierda Unida, con Vox dice que está en conversaciones permanentes, aunque "no quieren presentar nada", y con el PSOE, asegura que hoy va a llamar al portavoz Antonio Muñoz para "proponerle una reunión para mañana o el lunes". La maquinaria empieza a echar humo porque el alcalde se da de plazo dos semanas para tomar una decisión sobre si prorroga o no las cuentas. Pide a los grupos que "piensen y antepongan los intereses de la ciudad a los de su partido".

Juancho Fontán