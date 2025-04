INNN presenta ALL IN CREATIVE 2025, el evento que conecta la creatividad con el negocio y posiciona a Sevilla como referente en innovación

La presentación, moderada por el periodista y escritor Julio Muñoz (Rancio Sevillano) y Natalia Marín, Editor in Chief de Reason Why, contó con la participación de Fernando Mañes, Director General de Cultura del Ayuntamiento de Sevilla, Juan José Domínguez, Director General de Turismo del Ayuntamiento de Sevilla, Ricardo Escobar, General Manager de Shabby&Chic, y David Acosta, CEO de INNN, artífice de este proyecto.

El objetivo central de ALL IN CREATIVE 2025 es doble: por un lado, ser un evento de negocio, y por otro, proyectar una imagen de Sevilla donde el futuro de la ciudad se ancle en la industria creativa. El evento busca posicionar a Sevilla desde la creatividad —entendida no solo como artística, sino sobre todo empresarial e innovadora— para atraer inversores, retener y recuperar talento, y aplicar esta visión a la prosperidad y el negocio de la propia ciudad. Se busca visibilizar una visión de capitalidad de la creatividad en Sevilla, con proyección andaluza, haciendo un maridaje entre cultura, innovación y empresa.

Durante la presentación de ALL IN CREATIVE, David Acosta adelantó cómo será el evento, una “reunión de charlas inspiradoras, sesiones de co-creación y espacios de intercambio de ideas con algunas de las mentes y corazones más disruptivos” e influyentes en ámbitos tan diversos como la educación, la ciencia, el diseño, la cultura o la tecnología. El evento está ideado por la consultora INNN, que cuenta con 16 años de experiencia combinando estrategia, creatividad e innovación para transformar marcas y generar ideas con impacto real. Su filosofía se centra en la "creatividad que cambia las cosas

Entre las mentes destacadas que se contemplan para participar en el evento, más allá de ser meros "speakers", se perfilan como "makers" o protagonistas activos nombres como Carlos Murillo y Carolina Rodríguez de Spinoff o Carlos Molina de Multiversial, empresas punteras a nivel internacional como Freepik, y figuras del mundo empresarial y la cultura, aún por desvelar.

Juanjo Domínguez, director general de Turismo de Sevilla, expresó el apoyo del Ayuntamiento a este evento “para que se consolide y sea una referencia”. “En el área de Turismo la creatividad es fundamental porque siempre tenemos que estar reinventándonos y repensando la ciudad”. Fernando Mañes, director general de Cultura de Sevilla destacó el carácter absolutamente creativo de la ciudad, en sus áreas culturales más y menos conocidas y cómo todas convergen. “No hay mejor ciudad para acoger un evento como este”.

Ricardo Escobar, General Manager de Shabby&Chic, y partner del evento, adelantó que el espacio pensado para acoger ALL IN CREATIVE este año será el CICUS, Centro de Iniciativas Culturales de la Universidad de Sevilla. Escobar aplaudió la iniciativa de INNN, a la que no dudó en unirse, “porque Sevilla no puede dejar de crear eventos con ambición nacional e internacional”, y reivindicó que “hay que aprovechar empresarialmente los múltiples espacios singulares que tiene la ciudad”.

Natalia Marín, Editor in chief de Reason Why, quién será presentadora también del evento el 25 de septiembre, destacó “la importancia de divulgar sobre la importancia que tiene la creatividad en el desarrollo de los negocios”. Julio Muñoz, co-presentador, apostilló que este evento refuta “que en Sevilla hay mucha creatividad, que también se aplica en los negocios, y no solo al arte, y que hay que creérselo más, contárselo al mundo”.

David Acosta clausuró el acto, recordando que el evento busca ser una "experiencia irrepetible que aspira a conectar mentes y corazones creativos, que estamos a tiempo aún de incorporar personas y empresas que quieran participar buscando hablar y hacer lo que no se habla y no se hace normalmente, y hacerlo con nivel e impacto real .”