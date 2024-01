Empresarios Turísticos de Sevilla piden volver al pabellón de Andalucía en FITUR pero de nuevo por separado de la provincia

Porque esta ha sido la primera vez en los 44 años de vida de FITUR en los que Sevilla ha asistido con un stand propio y fuera del paraguas de la Junta de Andalucía y de su pabellón, que ha recibido por cierto el premio al mejor de toda la Feria. El Alcalde José Luis Sanz ha mantenido que era una reivindicación histórica de los empresarios turísticos de la capital porque la ciudad, decía el alcalde, necesitaba un stand propio para desarrollar su discurso propio, y así ha sido. El stand de Sevilla se ubicó finalmente en un pasillo entre los pabellones de Andalucía y Madrid, lugar que “no es malo” decía Sanz pero que no ha gustado a todo el mundo.

De hecho los empresarios han pedido volver al pabellón Pabellón Andaluz el año que viene. Jorge Robles, presidente de la Asociación de Empresas turísticas de Sevilla (ASET), asegura que no se trata de une cambio de rumbo. "Es cuestión de que las administraciones públicas que se pongan de acuerdo. nosotros no veríamos con malos ojos estar dentro del pabellón de Andalucía, pero con un Stand de la ciudad de Sevilla complementándose perfectamente con la provincia. Hasta ahora no teníamos una imagen de la ciudad y de la capital hemos tenido, ha ido por separado, pero veríamos con buenos ojos estar dentro de Andalucía con un propio pero dentro de los Andalucía y no hay ningún inconveniente porque nosotros los empresarios lo que no queremos es polémica que ha estado más a nivel administración pública".

El ayuntamiento de Sevilla ha calificado de éxito rotundo este modelo en FITUR. A este respecto Robles asevera que cada año este año es una absolutamente nuevo que para el 2025 no lo saben aun y está todo por ver. "Lo que lo que pedimos es las administraciones es una coordinación total y una transparencia de las empresas políticas para que demos nuestra opinión a nivel profesional pensamos que si si volvemos a la situación anterior en la que la capital queda totalmente diluida y no hay otra opción pues podríamos pensar que que lo que lo que podríamos repetir el modelo de este año, pero creo que nos puede servir como antes para un acuerdo global general en el que podamos estar todos contentos y sumar como siempre se ha sumado, pero que la capital siga teniendo su propio espacio aunque sea por de Andalucía si así se ponen de acuerdo a las administraciones y no olvidemos que esta decisión propia Ayuntamiento de Sevilla en cualquier caso en cualquier caso", concluyó.