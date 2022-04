Siete bajas casi seguras para recibir al Granada

Óliver Torres, Rekik, Delaney y Acuña no se han entrenado con sus compañeros a dos días del partido, con lo que todo apunta a que no estarán disponibles. En el caso de Thomas Delaney, el club anunció que sufría una lesión miofascial en el gemelo-sóleo izquierdo, pero sin especificar ni el grado de la rotura, ni el lugar exacto, ni el tiempo de baja. A Lopetegui se le 'escapó' que, igual que Fernando, el danés estaría de baja el resto de temporada, así que lo vamos tachando. El estado de las lesiones de Acuña y Óliver Torres sigue siendo desconocido, pero teniendo en cuenta los días que llevan sin entrenar no parece probable que puedan llegar a tiempo para el partido contra el Granada. Y en cuanto a Karim Rekik, ya ha forzado en alguna ocasión volviendo antes de tiempo, y en el Camp Nou tuvo que ser sustituido. Explicó al finalizar el encuentro que "estaba cansado y sentí el isquio. Tenía que parar". Tiene toda la pinta, desafortunadamente, de que añadiremos su nombre a la lista de bajas.

Este panorama nos deja a algunos futbolistas como fijos el viernes: Navas será lateral derecho, para el izquierdo sólo queda Augustinsson y en el caso de la posición de mediocentro defensivo es más que probable que sea para Nemanja Gudelj, con Jordán y Rakitic junto a él. Arriba, esta vez sí, Lopetegui tendrá donde elegir: nada menos que ocho jugadores para tres puestos. En Nesyri, Rafa Mir, Martial, Lamela, Munir, Tecatito y Ocampos, además del recuperado Papu Gómez, optarán a las dos posiciones de mediapunta y la demarcación de delantero centro.