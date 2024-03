El Sevilla, con problemas en el lateral derecho

El concurso de Navas en el feudo almeriense está en duda. Ante la Real tuvo que ser sustituido por un esguince de tobillo sin daño óseo. El club no ha especificado el tiempo de baja, pero todo apunta a que se va a probar estos días. Lo tiene complicado aunque no está descartado. Si no jugara, entraría en liza Juanlu pero la entidad nervionense ha anunciado que en el partido del sábado sufrió una elongación en el isquiotibial izquierdo pendiente de evolución. No es muy factible que juegue el lunes así que Quique tendrá que preparar alguna solución fuera de las habituales. Ocampos y Darío estarían entre los posibles arreglos al problema. El argentino vuelve tras cumplir sanción y lo mismo que ha jugado como carrilero zurdo lo puede hacer en el diestro. Si el míster lo prefiere en la izquierda, podría dar la camiseta titular al canterano Darío, que ya jugó en la Copa del Rey ante el Astorga y el Quintanar y entrena habitualmente con el primer equipo. Por lo demás, para este partido en el Power Horse Stadium vuelve Sow, que entraría en lugar de un Hannibal nada acertado ante la Real Sociedad. Su rendimiento parece que dio la razón a un Quique Flores que avisaba de que se esforzaba lo suficiente por el equipo y que no terminaba de adaptarse a la realidad del Sevilla, si bien es cierto que en la previa del choque admitió que había mejorado mucho. Desde luego no se le notó contra el conjunto vasco. No es probable que aparezca en un mediocampo que formarían Soumaré, Sow y Oliver Torres.