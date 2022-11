Un Sevilla pragmático en copa: "Lo importante era pasar"

No jugaba desde el 18 de septiembre y quiso remarcar que "necesitaba estar dentro del campo, tener esas sensaciones de estar con mis compañeros y estoy muy contento. Ya está todo olvidado, son cosas de la vida y ya todo superado para intentar hacer una buena pretemporada de cara a la segunda vuelta. El objetivo era pasar, fundamental ganar para seguir y ahora toca pensar en quitarnos todo lo malo de la cabeza y volver con todo. No es normal la situación en la que estamos y nos tenemos que preparar en todos los aspectos". Fernando jugó 74 minutos de este partido en el que el Sevilla pasó de ronda, sin sufrir pero sin brillar. De hecho no fue hasta el minuto 88 cuando el equipo nervionense consiguió el segundo gol, obra de Rafa Mir, mientras que el primero lo firmó Nianzou. El cartagenero declaró que "hemos controlado el partido jugando bien y hemos conseguido lo importante que era la victoria. Estoy muy contento y ahora es momento para relajarnos, limpiar la cabeza y volver con todas las ganas. Sabemos que no hemos estado al nivel que merece este club, pedimos perdón a la afición y que nadie dude de que volveremos tras el parón a darle la vuelta a esto". Por su parte Sampaoli afirmó que "tuvimos muchas ocasiones aunque no concretamos hasta el final. Ahora hay que prepararse, evaluar muy bien todo y ver qué pasa de aquí hacia el futuro".