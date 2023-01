Eliminado de la copa (2-1) en la prórroga ante Osasuna

El Sevilla mejora, compite y cae

No pudo ser. Estuvo cerca, pero cayó. El Sevilla evidenció que está mejorando, compitió ante Osasuna, mostró actitud, intensidad, juego... y cayó eliminado. Y lo hizo, en un partido igualado, porque falló en las dos areas. Y haciendo esto es muy difícil sacar adelante un partido. En el 70 Badé no supo tapar al Chimy Avila que hizo el 1-0; en el 94 Aridane se comió la inteligente anticipación de En-Nesyri y el marroquí hizo el 1-1, con beso al escudo incluido; y en la prorroga, hubo de todo: momentos de buen futbol del Sevilla, ocasiones y también una perdida de balón de Rakitic que provocó una contra con el equipo desordenado y una nueva jugada en la que Badé no supo tapar al rival, esta vez, Abde, que hizo un golazo. A excepción de esas acciones, en las que logicamente el mérito de los osasunistas fue alto, el francés rayó a buen nivel.

Onda Cero Sevilla