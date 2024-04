El Sevilla se interesa por Dieng y Denkey

Con la renovación de Nyland en marcha y la intención de dar salida a Dmitrovic, Orta busca portero. Y está muy interesado en Senny Dieng, cancerbero del Middelsbrough de 29 años. Aunque nacido en Suiza, es internacional por Senegal. Según informa The Telegraph, el Sevilla tiene señalado en rojo a este portero que este año en la Championship, la segunda división inglesa, ha firmado nueve porterías a cero. El Boro, que va noveno en la tabla, pagó el verano 1,2 millones por él y podría venderlo este verano por unos 4 millones, aunque también lo pretenden equipos como Newcastle. El club nervionense también tendría muy bien considerado al internacional belga Koen Casteels, portero de 31 años que milita en el Wolfsburgo, aunque le están llegando ofertas bastante cuantiosas con las que, en principio, el Sevilla no podría competir.

Entre los movimientos que habrá en el vestuario sevillista, están los jugadores que no han rendido bien y también algunos que están firmando una buena temporada, que podrían dar réditos interesantes para una entidad con una situación económica delicada. En caso de que la entidad nervionense venda, por ejemplo, a En-Nesyri o Isaac Romero, el director deportivo tiene en mente a Kevin Denkey. El delantero togolés juega en el Circulo de Brujas, pero depende del Monaco que no pondría fácil su venta. Ha marcado 16 goles en 20 partidos en esta primera mitad de la temporada 23/24 en la liga belga y está valorado en 13 millones de euros. El prestigioso diario deportivo galo L'Equipe afirma que el Sevilla está muy interesado y que también lo estaría el eterno rival, el Real Betis.

Desde luego tiene trabajo Víctor Orta. Por ejemplo para colocar a los jugadores que se marcharon cedidos, a no ser que el entrenador 24-25 quiera a alguno de ellos. Que esa es otra. El Sevilla tiene dudas en torno a si quiere que siga Quique en el banquillo. Y bastantes fuentes apuntan a Jagoba Arrasate como uno de los favoritos de la dirección deportiva. El que sea tendrá que decidir sobre Carmona, Luismi Cruz, Augustinson, Óscar Rodríguez, Delaney y Montiel. En el caso de este último, el Nottingham Forest tenía una obligación de compra de 11 millones si el argentino jugaba la mitad de los partidos. Y con lo poco que ha jugado, ya no salen las cuentas. Aunque jugara todo lo que queda hasta final de temporada ya no cumpliría ese requisito, así que volverá al Sevilla que ve esfumarse una buena cantidad de dinero.