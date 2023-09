El Sevilla ficha a Soumaré... y a Mariano

El fichaje de Mariano Díaz sorprendió a propios y extraños, pero la petición de Mendilibar de un tercer delantero hizo a Orta sondear el mercado y obtener el fichaje de un futbolista que estaba en paro y cuyo sueldo no será muy alto. El exdelantero del Real Madrid, de 30 años firmará por una temporada. En la campaña 22/23 sólo jugó 155 minutos y en la anterior, algo menos de 400. Peleará el puesto con En Nesyri y con un Rafa Mir por el que se interesó a última hora el Milan pero el Sevilla no le dejó marchar. Sí abrió las puertas a Tecatito Corona, que se marcha a Rayados de Monterrey pero a coste cero. El club nervionense no ingresará nada por la salida del mexicano, con el que rescindió contrato. Lo mismo ocurrió con el Papu Gómez e Idrissi, mientras que Óscar se marchó cedido, sin opción de compra, al Getafe. El otro descarte, Januzaj, de momento tiene ficha.