OFICIAL: Jesús Navas se va del Sevilla

Al ser sustituido en los minutos finales del partido ante el Cádiz, Navas entregó visiblemente emocionado el brazalete de capitán a Sergio Ramos, con el que cruzó unas palabras al oído. En el tramo hasta el banquillo no pudo frenar las lágrimas y hasta se puso la camiseta en la cara, por el pudor de un momento tan emocionante. Luego en el banquillo, con los ojos llorosos, compartía confesiones con Ocampos tapándose la boca para que las cámaras no pudieran captar sus palabras. Lágrimas que hicieron a todo el mundo pensar que ese partido no era uno más. Y efectivamente. Será el penúltimo (queda un Sevilla-Barça en la última jornada) en el que el jugador de Los Palacios vista la camiseta sevillista en su estadio. Así lo ha confirmado de forma oficial el Sevilla. Jesús Navas ha comunicado en esta mañana de jueves su marcha en cuanto termine la temporada y la entidad ha emitido un comunicado oficial anunciando la salida del mítico jugador, que acaba de cumplir 500 partidos de liga con la camiseta de su vida. Del Nido Carrasco y Orta pretendían ofrecerle una renovación (por cierto, muy a la baja) pero Jesús ya tiene tomada la decisión y no dará marcha atrás. Falta saber si se va a retirar o va a aceptar alguna de las ofertas que tiene encima de la mesa, principalmente de ligas exóticas.

La entidad nervionense lo ha anunciado así:

"Jesús Navas se marchará del Sevilla FC al finalizar esta campaña 23/24. Así se lo ha comunicado el capitán sevillista al club y a todos sus compañeros y cuerpo técnico en el entrenamiento de esta mañana en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios. Navas, quien alcanzaba recientemente las 600 titularidades como blanquirrojo, ha disputado hasta la fecha 688 partidos en el Sevilla FC; de los cuales han sido cinco centenares en la competición doméstica, 47 en Liga de Campeones, 65 en UEFA Europa League, 67 en Copa del Rey, 5 en Supercopa de España y 4 en Supercopa de Europa, en los que ha conseguido en total 39 goles y 119 asistencias.

Jesús Navas se marchará del Sevilla FC con un palmarés envidiable, con un total de ocho títulos; cuatro de la UEFA Europa League, dos de la Copa del Rey, uno de la Supercopa de Europa y otro de la Supercopa de España. Jesús Navas, leyenda máxima y en mayúsculas del Sevilla FC, se va del club de su vida, disputando 17 temporadas, en dos etapas, interrumpidas por su paso por el Manchester City entre 2013 y 2017. Dice adiós, en concreto, 21 años después de su debut en aquel noviembre de 2003 en Montjuic, ante el RCD Espanyol, sustituyendo a Paco Gallardo con el dorsal 31 a la espalda.

Navas es el hombre de todos los récords en la entidad nervionense. Jugador con más títulos, jugador con más partidos, jugador con más internacionalidades y títulos con la selección española, 51 partidos y tres campeonatos -Mundial, Eurocopa y Nations League-, único jugador europeo en ganar Mundial, Eurocopa y Nations League y jugador más longevo en lucir la elástica nacional.

El Sevilla FC desea a Jesús Navas la mayor de las suertes en su nuevo reto profesional, así como agradece la entrega, profesionalidad y honestidad con la que ha defendido la camiseta nervionense, de la que se ha convertido en su mayor emblema. La entidad de Nervión despedirá a su gran capitán con todos los honores el domingo 26 de mayo en el Ramón Sánchez-Pizjuán ante los abonados, socios rojos y blancos, del Sevilla FC a las 20.00h, siempre y cuando el partido que el conjunto de Nervión tiene que disputar contra el FC Barcelona se juegue el sábado 25 como actualmente está previsto. En el caso de que el encuentro cambiara de fecha, la despedida sería ese sábado 25, también a las 20.00h.

Asimismo, el Sevilla FC abre las puertas a Jesús Navas de cara al futuro en lo que respecta a una posible vuelta a su casa para iniciar una nueva etapa desempeñando otra faceta profesional".