El Sevilla se estrena en la copa con novedades

No han viajado los seis lesionados: Badé, Ejuke, Nianzou, Nyland, Saúl y Suso. Sí lo han hecho, pero la idea es que no jueguen si no es estrictamente necesario, Sambi Lokonga y Jesús Navas. La expedición la forman 25 futbolistas: Álvaro Fernández, Alberto Flores, Matías, Jesús Navas, Carmona, Montiel, Juanlu, Kike Salas, Ramón Martínez, Marcao, Pedrosa, Barco, Gudelj, Sow, Pedro Ortiz, Agoumé, Sambi, Manu Bueno, Collado, Peque, Isra, Idumbo, Lukebakio, Isaac e Iheanacho. Nueve de ellos tienen ficha del filial. Algunos, como Juanlu o Carmona son de facto del primer equipo, pero para la Federación, y por tanto en la Copa del Rey, son del filial sevillista. Y habrá que tener cuidado con incumplir la normativa.

La ley obliga a que haya siempre siete jugadores del primer equipo sobre el campo. Si están juntos en el campo Idumbo, Juanlu y Carmona, sólo podría entrar en el once un jugador mas del Sevilla Atlético. Y ojo a esto: si el míster pone el máximo de 4 canteranos, el Sevilla tendría sobre el campo a siete jugadores con fichas del primer equipo y cuatro con ficha del filial. Si expulsan a alguno de los siete del primer equipo y García Pimienta tiene cambios, no pasa nada. Quita a uno del filial y mete a uno de la primera plantilla, pero si ya no le quedaran cambios, el cuadro nervionense incurriría en alineación indebida y sería eliminado, porque solo tendría en ese momento 6 del primer equipo, así que será partido para estar pendientes en el banquillo y en la banda.

Con la confesión del entrenador catalán de que el portero será Álvaro y el punta Iheanacho, el once que saque en Las Rozas podría ser el formado por Álvaro Fernández; Ramón Martínez, Marcao, Kike Salas, Valentín Barco; Agoumé, Pedro Ortiz, Sow; Juanlu, Peque y Kelechi Iheanacho.